Brustkrebs bei Männern

Diese umfasst eine Antihormontherapie, eine Chemotherapie und die Antikörpertherapie. In mehr als 90 Prozent der Fälle ist das Tumorwachstum von weiblichen Hormonen abhängig, die auch bei Männern gebildet werden. Durch die Antihormontherapie werden die Krebszellen in ihrem Wachstum gehemmt, indem Medikamente an den Krebszellen zu einer Wachstumsblockade führen. Hierbei wird das Medikament Tamoxifen eingesetzt, das zum Teil zu schweren Nebenwirkungen führt, sodass etwa jeder fünfte Patient die Therapie wieder absetzt.