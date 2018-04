Früherkennung von Brustkrebs

Nicht 100-prozentig. Aber wahrscheinlich liegt in dieser Forschung die Zukunft. Ich finde das gefährlich. Zum einen, weil es natürlich auch nicht 1000-prozentig sicher ist, und überlegen Sie mal: Man findet bei Ihnen Risikogene und Sie lassen sich wie Angelina Jolie vorsichtshalber Brust und Eierstöcke entfernen. Aber hätten Sie jemals überhaupt einen gefährlichen Krebs entwickelt? Das weiß ja niemand, weil niemand in die Zukunft gucken kann. Und: Gentest bedeutet, dass auch die weiblichen Nachkommen ein 50-prozentiges Risiko haben. Wie will man das zum Beispiel vor der Tochter geheim halten? Aber vielleicht will die das gar nicht wissen? Wo bleibt da die Selbstbestimmung? Außerdem: Wie gläsern werden wir? Ist es so undenkbar, dass Ihre Krankenkasse aufgrund vorhandener Risikogene zum Beispiel den Beitrag verdoppelt? Und nach wie vor gilt die Gefahr der Überdiagnostizierung, genau wie beim Mammographie-Screening.