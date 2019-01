Brustverkleinerung - Kosten und Risiken

Frauenärzte raten dazu, eine Brustverkleinerung erst dann durchführen zu lassen, wenn das Wachstum von Körper und Busen endgültig abgeschlossen ist, da sonst weitere Operationen notwendig werden könnten. Dies ist in der Regel in einem Alter von 20 Jahren der Fall. Wer eine Brustverkleinerung von einem plastischen Chirurgen durchführen lassen möchte, muss diese grundsätzlich selbst bezahlen. Der Eingriff kostet etwa zwischen 5000 und 8000 Euro. Die Alternative ist eine Brustverkleinerung in einem Brustzentrum oder von einem niedergelassenen Arzt mit Kassenzulassung.



Damit die Krankenkasse die Kosten übernimmt, muss vorab ein medizinisches Gutachten vom behandelnden Arzt eingereicht werden. Entscheidend für eine Übernahme der Kosten ist eine Funktionseinschränkung durch die große Oberweite, also zum Beispiel Einschränkungen beim Sport, starke körperliche Beschwerden, Haltungsschäden durch das Gewicht oder Einschränkungen bei der Berufswahl. Psychischer Leidensdruck spielt bei der Bewertung der Gutachten in der Regel eine untergeordnete Rolle. Oft werden die Gutachten sowohl von gesetzlichen als auch von privaten Krankenkassen erstmal abgelehnt.