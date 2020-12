Bucatini mit Grünkohl-Carbonara und Grissini

Für die Grissini den fertigen Pizzateig in dünne Streifen schneiden. Backmatte oder Backpapier mit Meersalz, Kümmel und Sesam bestreuen, Teigstreifen etwas ausziehen. Bei 210 Grad für nur etwa fünf Minuten backen, bis sie leicht gebräunt sind.



In der Zwischenzeit die Bucatini nach Packungsanleitung al dente garen. Zwiebeln in Streifen schneiden und anbraten, Knoblauch erst später zugeben sowie fein geschnittene getrocknete Tomate. Den Grünkohl in mundgerechte Stücke reißen und ebenfalls anbraten. Eine Kelle Nudelwasser zugeben. Sahne mit Parmesan und Eiern verquirlen und mit Pfeffer würzen.



Nun die gekochten Bucatini mit in die Pfanne geben und die Parmesan-Mischung drüber gießen. Gut vermischen und vom Herd nehmen, bevor die Eier stocken können und mit Muskatnuss würzen. Nun die Carbonara mit den Grissini garnieren, wer mag kann noch etwas Parmesan darüber reiben.