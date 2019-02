Besonders Familien, die bisher knapp über den Einkommensgrenzen liegen, profitierten nach Meinung von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek in Zukunft vom BAföG. Sie bezifferte die Kosten für die Neuerungen allein in der aktuellen Legislaturperiode auf über 1,2 Milliarden Euro.



Zu wenig, wie Achim Meyer auf der Heyde auf der Heyde, Generalsekretär der Deutschen Studentenwerke, kritisiert: Die Wohnpauschale werde auch nach der geplanten Steigerung in vielen Hochschulstädten nicht ausreichen, um eine Bleibe zu finden. Durch die neuen BAföG-Höchstsätze würden Studierende in 20 der 96 Uni-Städte weiter unter Hartz-IV-Niveau leben. „Grund dafür sind vor allem die hohen Mieten. In diesen 20 Städten sind ein Drittel der Studierenden eingeschrieben“, führt Achim Meyer auf der Heyde aus. Außerdem kritisiert er, dass zwar der Grundbedarf erhöht werde, aber nicht in ausreichendem Umfang: „Nach unserer Studie sind zwischen 500 und 550 Euro nötig, erhöht wird aber nur auf 427 Euro“, erklärt er.