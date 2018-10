Fein gewürfelte Zwiebel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen. Knoblauch in Blättchen schneiden, zufügen und leicht mit angehen lassen. Paprika, Zucchini und Aubergine in grobe Würfel schneiden, zugeben, kurz mit anschwenken. Mit Tomatensaft angießen, gekochte Kichererbsen (aus dem Glas) zugeben und kurz ziehen lassen. Tomaten in Würfel schneiden und mit unterziehen. Gezupften Thymian zugeben und mit Salz und Pfeffer würzen.