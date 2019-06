Geschnetzelter Buntbarsch in Sweet Chili

Buntbarsch in Streifen schneiden, mit gezupftem Dill und etwas Curry belegen, mit Olivenöl anträufeln, marinieren lassen. Staudensellerie, rote und gelbe Paprika, Karotten in Stäbchen schneiden, Kaiserschoten und rote geschälte Zwiebel in Streifen schneiden. Das Gemüse in heißem Olivenöl angehen lassen, gehackten Ingwer, Knoblauch zugeben, süße Chilisauce mit unterrühren, mit etwas Gemüsebrühe auffüllen, kurz köcheln lassen.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Reis zugeben, mit anschwitzen, mit Gemüsebrühe angießen und köcheln lassen. Nach und nach Brühe zugeben, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist, abgeschüttete Belugalinsen mit unterheben und evtl. nachwürzen. In Kaffeetassen abfüllen, auf flachem Teller mittig stürzen. Fischfilet kurz in heißem Olivenöl angehen lassen, unter das Gemüse geben, rund um den Reis anrichten.