Buntbarsch-Crossies mit Asia-Marinade

Tilapiafilet in mundgerechte Stücke zerteilen und mit Salz und Pfeffer würzen. In Mehl wenden, durch das verschlagene Ei ziehen, in den Cornflakes wälzen und im heißen Öl goldgelb kross ausbraten.

Alle Zutaten der Marinade gut verrühren. Chicoréeblätter auf Teller legen, den Pflücksalat mittig darauf geben und die Crossies ringsum ansetzen. Zuerst die Marinade über die Crossies geben, mit dem Rest den Salat beträufeln.

Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.