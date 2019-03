Verbraucher | Volle Kanne - Wohnung wird zur Villa Kunterbunt

Das Weiß an der Wand bringt kein Leben in die Bude und der Wohnzimmertisch hat seine besten Jahre hinter sich? Dann ist Zeit für bunte und fröhliche Farben in der Wohnung. Einrichtungsexpertin Ann-Kathrin Otto zeigt, wie das gelingen kann.