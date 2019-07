„Surf and Turf“-Burger à la Carsten Goms

Die Flüssigkeit leicht erwärmen und Rohrzucker, etwas Mehl und die Hefe dazugeben. Dadurch wird die Hefe aktiviert. Die weiche Butter als Flocken in das Mehl verteilen. Dadurch lockert sich beim Backen die Krume und wird gleichmäßig. Nun alle Zutaten zusammen in einer Küchenmaschine zu einem glatten und glänzenden Teig kneten.



Die Schüssel mit einem trockenen Tuch abdecken und den Teig an einem warmem Ort gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Den Teig nach dem Vorgang noch einmal mit der Hand oder Maschine durchkneten. Den Teig auf die Arbeitsflächen geben zu einer langen Rolle formen und 90 bis 100 Gramm schwere Teiglinge abwiegen.



Das Schleifen das Brötchen ist der wichtigste Schritt. Dies geschieht in der hohlen Hand auf der Fläche. Dabei den Bun in der Hand mit leichtem Druck kreisen lassen, bis eine glatte Oberfläche entsteht. Dadurch platzt das Klebereiweiß vom Mehl auf und lässt ihn lockerer werden. Die Buns nun auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech legen und diese leicht andrücken. Wieder circa 20 Minuten unter einem Tuch gehen lassen.