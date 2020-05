Burrata-Mango-Carpaccio mit Minzpesto

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Das restliche Fruchtfleisch der Mango abschneiden und zum Pürieren in ein hohes Gefäß geben. Dazu nun die gewaschenen Minzblätter, zwei Esslöffel Olivenöl und einen Esslöffel Honig geben. Mit dem Zauberstab nun Schritt für Schritt grob pürieren.



Die abgetropfte Burrata nun über dem Mangobett mit der Hand „zerzupfen“. Das Minz-Mango-Pesto darauf mit einem Teelöffel „fleckig“ verteilen und mit ein paar Salzflocken verfeinern.



Die Mandeln in einem Küchenhandtuch nun mit einem Nudelholz oder Schnitzelklopfer klein hacken. In einer kleinen Pfanne die Mandeln anrösten. Die noch warmen Mandeln auf dem Teller verteilen und mit einem Minzblättchen dekorieren – servieren.



Tipp: Salzflocken geben dem Dessert eine knisternde Komponente