Buttermilch-Pancakes mit Heidelbeeren

Das Mehl mit Salz und Natron vermengen. Die Butter schmelzen und kurz abkühlen lassen. Die Butter mit dem Zucker in einer großen Schüssel leicht aufschlagen. Die Eier dazugeben, gefolgt von der Buttermilch oder Joghurt-Milch-Mischung. Mit einem Teigschaber die Mehlmischung hinzufügen und unterheben. Nicht zu kräftig rühren, ansonsten werden die Pancakes hart und zäh. Der Teig ist relativ dick – das ist richtig so.



Eine Pfanne mit etwas Butter und Pflanzenöl erhitzen. (Tipp: Testen Sie die Temperatur mit einem Spritzer Wasser: Wenn es zischt, kann es losgehen!) Mit einem großen Löffel oder einer Kelle den Teig portionsweise in die Pfanne geben und gleich eine Handvoll Blaubeeren auf dem Teig platzieren. Achten Sie darauf, dass die Pancakes die gleiche Größe haben und nicht zu nah nebeneinander liegen. Die Pancakes von einer Seite backen, bis sich große Blasen auf der Oberseite bilden, dann vorsichtig wenden. Die Pancakes nicht mehrmals wenden. Herausnehmen und gleich mit etwas Butter und Ahornsirup servieren.