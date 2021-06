Buttermilch-Zitronenpie mit Beeren

Ofen auf 180°C vorheizen und die Backform einfetten. Beide Mehlsorten, Weizenkleie, Muscovado-Zucker, Vanille-Salz, Zimt, Natron und Backpulver in einer Schüssel vermengen. Mit Küchenmaschine oder Handmixer Butter und Honig einarbeiten. Danach den Vanilleextrakt kurz unterrühren.



Den Teig fest an den Boden der vorbereiteten Backform drücken. Zehn Minuten kaltstellen. Mit einer Gabel Boden und Seiten leicht einstechen. Backpapier über den Teig legen und mit trockenen Hülsenfrüchten beschweren. Dann 12 Minuten backen.



Den Boden aus dem Ofen nehmen, Backpapier und Hülsenfrüchte entfernen und auf einem Kuchengitter in der Form auskühlen lassen.



Die Temperatur auf 160°C reduzieren. Mit Küchenmaschine oder Handmixer Eigelb für circa fünf Minuten cremig aufschlagen, bis es hellgelb ist. Zitronenabrieb und gesüßte Kondensmilch hinzufügen und für mehrere Minuten weiter aufschlagen. Den Zitronensaft langsam unterrühren, gefolgt von der Buttermilch. Die Füllung auf dem vorgebackenen Boden verteilen.



Anschließend 25 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, auf einem Kuchengitter abkühlen lassen, bis der Pie Zimmertemperatur erreicht hat. Im Kühlschrank für mindestens drei Stunden komplett durchkühlen lassen. Danach mit frischen Himbeeren und/oder Baiser garnieren.



Garnierung

Entweder 200 ml kalte Sahne mit 1 EL Puderzucker steif aufschlagen, oder 200 g Saure Sahne mit 1 EL Zucker cremig rühren.



Für eine Baiser-Haube drei Eiweiß steif schlagen und nach und nach 75 g Zucker hineingeben. Den Eisschnee auf dem Pie verteilen. Bei 180°C 10 bis 13 Minuten goldbraun backen.