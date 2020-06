Buttermilchmuffins

Muffinform mit Kapseln auslegen. Ein Ei aufschlagen und in eine Schüssel geben. Buttermilch zufügen, flüssige Butter mit einrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Mehl mit geriebenen Mandeln vermengen, Backpulver dazu sieben, unterrühren. Flüssige Masse zum Mehl geben und mit dem Kochlöffel zu einem Teig verrühren. Das gesamte Gemüse zum Teig geben und auch unterarbeiten. Dann in die Muffinkapseln abfüllen und im vorgeheizten Backofen bei 165 Grad circa eine halbe Stunde backen.



Olivenöl erhitzen und Mehl einrühren. Mit kalter Milch angießen, glattrühren, dann mit Gemüsebrühe auffüllen und Gorgonzola einbröseln. Basilikumblätter in Streifen schneiden, unterziehen und eventuell nachwürzen. Kirschtomaten in heißem Olivenöl anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Rettichsprossen oder Kresse abschneiden. Gorgonzolasoße als Spiegel auf einem flachen Teller angießen. Muffins aus der Kapsel nehmen, auf die Soße setzen, mit Kirschtomaten und Kresse garnieren.