Butternutkürbis

Kürbis in Kernhaushöhe quer durchschneiden, Kerne mit Suppenlöffel auskratzen. Ciabatta in kleine Würfel schneiden, Karotten-, Zwiebel-, Sellerie- und Lauchwürfel leicht ansautieren, zu den Ciabattawürfeln geben. Chiliflocken, gemahlenen Ingwer, Kardamom, geräucherten, gewürfelten Tofu zufügen, Sojaquark mit einarbeiten, gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Den Kürbis mit der Masse füllen, in eine Pfanne setzen, mit etwas Brühe angießen, Oreganozweige zugeben. Im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad circa 30 bis 35 Minuten garen.



Kürbiskernöl mit Walnüssen und Chiliflocken leicht angehen lassen. Fertigen Kürbis längs halbieren, auf einem Teller anrichten, Walnüsse außenherum anrichten, mit Minzesträußchen garnieren.



Restkürbis kann man im Salat verwerten oder süß-sauer einlegen.