Caesar Salad

Eigelb mit Olivenöl und Zitronensaft gut verrühren, fein gehackten Knoblauch zufügen, gut unterziehen, mit Salz und Pfeffer würzen.

Romanasalat aufblättern, Strunk etwas ausschneiden, längs halbieren, mit dem Dressing gut vermengen, auf einer rechteckigen Platte anrichten, mit Parmesanspänen bestreuen, von den Kirschtomaten Kernhaus ausschneiden, in Ecken schneiden, über den Salat verteilen und mit gezupftem Thymian bestreuen.



Putenbruststreifen in heißem Olivenöl rundum kurz anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen, mit etwas Balsamicosirup aromatisieren, mit wenig Knoblauchöl verfeinern, abkühlen lassen und auf den Salat verteilen. Toastbrotwürfel in etwas Knoblauchöl anrösten und über den Salat streuen.