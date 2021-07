Caesar Salad vom Grill

Für das Dressing alle Zutaten in einen Mixbecher geben und mit einem Pürierstab zu einer glatten, emulgierten Masse mixen.



Die Eier in der Schale auf den Grill geben, je nach gewünschter Härte zwischen 12 und 14 Minuten grillen, dabei hin und wieder wenden. Durch das Garen auf dem Grill erhalten die Eier ein feines Raucharoma.



Für die Grill-Marinade Knoblauch reiben, etwas Zitronenabrieb hinzufügen sowie fein gehackten Thymian und Olivenöl.



Die Salatherzen nur halbieren (den Strunk kann man mitessen). Das Baguette in dickere Scheiben schneiden, auch die Kirschtomaten – noch an der Rispe – leicht einschneiden. Sowohl Salat als auch Baguette und Tomaten mit der Grill-Marinade bepinseln, auf den Grill geben und anrösten.



Den Salat zusammen mit Baguette und Tomaten anrichten, mit dem Dressing benetzen und mit Eiern sowie Parmesan-Spänen garnieren. Noch warm servieren.