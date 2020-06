Drei Viertel des Mehls und den Grieß mischen, einen Teelöffel Salz und zwei Esslöffel Olivenöl zugeben. 250 Milliliter Wasser leicht erwärmen und die Hefe darin auflösen, dann zusammen mit einer Prise Zucker mit in die Schüssel geben. Den Sauerteig ebenfalls zugeben. 15 Minuten stehen lassen, damit die Hefe aktiviert wird. Dann alles zu einem Teig verrühren, der zunächst noch etwas flüssig sein sollte. Bei Bedarf noch etwas Wasser zugeben. Eine halbe Stunde gehen und quellen lassen. Danach so viel Mehl nachgeben, dass ein knetbarer Teig entsteht, der sich von der Schüssel löst. Gut durchkneten und nochmals 15 Minuten ruhen lassen. (Oder: Teig am Vortag machen und über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen.)