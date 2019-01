Camembert-Crossies auf Pflücksalat

Camembert mit Zwiebelwürfel, Paprikapulver, Schnittlauchröllchen und gemahlenem Kümmel mit einer Gabel gut zerdrücken. Von der Masse Kugeln formen, mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei ziehen, in zerstoßenen Cornflakes wenden und in heißem Öl rundum goldgelb ausbacken.Pflücksalat mit Stäbchen von Rettich und Scheiben von Radieschen gut vermengen. In Marinade aus Zwiebelwürfeln, Traubensaft, Honig, Obstessig, Olivenöl, gemischten gehackten Kräutern, Chiliflocken und Salz und Pfeffer wenden. Als Bukett in tiefen Tellern anrichten. Camembert-Crossies mit anlegen und mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle nochmals über den Salat gehen.