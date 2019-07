Camembert-Eis

Die Chilischote grob zerkleinern (wer es schärfer mag, lässt die Kerne drin, ansonsten Kerne entfernen), dabei Handschuhe tragen. Milch und Sahne mit den Gewürzen in einem Topf erhitzen. Den Camembert mit Rinde klein schneiden und in die kochende Mischung geben. Topf vom Herd ziehen und alles so lange rühren, bis der Käse geschmolzen ist. Die Sahne-Käse-Masse abkühlen lassen. Die Eigelbe in die noch etwa handwarme Flüssigkeit geben, mit dem Schneebesen gut durchrühren und durch ein Sieb in eine Schüssel abgießen. Nach den Herstellerangaben der Eismaschine weiter verarbeiten oder in einer Metallschüssel im Gefrierschrank gefrieren, dabei alle 30 Minuten mit einem Mixer die Eiskristalle durchmischen, um eine gleichmäßige, cremige Konsistenz zu erhalten.