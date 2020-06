Camembert im Pfannkuchenteig

Den Zucker in eine Pfanne geben und schmelzen lassen. In der Zwischenzeit die Äpfel schälen, entkernen und in Viertel schneiden. Wenn der Zucker geschmolzen ist, den Rosmarin und die Äpfel hinzufügen, schwenken und mit etwas Essig ablöschen. Die rote Zwiebel würfeln und mit in die Pfanne geben - zusammen mit etwas Honig, für die Süße.



Für die Vinaigrette, Essig und Zitronensaft in einen kleinen Topf geben. Darin Senfkörner aufkochen lassen und mit frischem Chili und Ingwer verfeinern. Nun diese Mischung über den gezuckerten Äpfeln verteilen und das Walnussöl zugeben. Die gesalzenen Pistazien drüberstreuen und mit dem Rucola vermischen. Gemeinsam mit dem Camembert anrichten.