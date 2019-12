Camembert-Scheiben quer halbieren. Eine Scheibe Trüffelschinken auf den unteren Teil, eine zweite Scheibe auf den oberen Teil legen. Basilikumpesto mit Tomatenwürfeln mischen, auf der Camembert-Unterseite etwas anhäufen, mit der zweiten Camembert-Scheibe abdecken und leicht andrücken. In Maismehl rundum gut wenden, durchs aufgeschlagene Ei ziehen, in zerbröselten Tortillachips wenden, etwas andrücken und Medaillons in heißem Olivenöl beidseitig goldgelb ausbraten.



Toastbrotscheiben in heißem Olivenöl mit gehacktem Knoblauch von beiden Seiten kurz anrösten. Auf einen flachen Teller legen, Camembert-Medaillon daraufsetzen, Pflücksalat daneben anhäufen, mit Balsamicoessig-Dressing überziehen.