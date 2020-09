Cannabis als Medizin auf Kassenrezept

An Cannabis als Heilmittel aus der Apotheke können Patienten bisher nur mit einer Ausnahmegenehmigung kommen. Hierfür müssen die Patienten am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine Ausnahmeerlaubnis beantragen. Das Cannabiskraut wird dann von einem niederländischen Unternehmen an eine Apotheke in Deutschland geliefert. Die Patienten müssen für Cannabisblüten und -extrakt monatlich allerdings meist mehrere hundert Euro zahlen. Bisher sind nur bei Multipler Sklerose gesetzliche Krankenkassen unter bestimmten Bedingungen zur Kostenübernahme verpflichtet. Die Kassen zahlen nur in Einzelfällen; meist sind private Krankenkassen etwas kulanter.