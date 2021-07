Capellini mit Anchovis in Zitronen-Butter-Sauce

Währenddessen die Anchovis in Mehl wenden und in Olivenöl knusprig anbraten. Die Anchovis der Pfanne entnehmen und in diesem Bratansatz eine zerkleinerte Zwiebel anschwitzen. Dann Knoblauch mitbraten und etwas Zitronensaft hineingeben. Die Zucchini mit einem Sparschäler zu dünnen Streifen verarbeiten und mit in die Pfanne geben, ebenso geviertelte Kirschtomaten.



Nun die Capellini in leicht gesalzenem Wasser kochen, sie haben eine sehr kurze Kochzeit von nur etwa drei Minuten.



Die Nudeln abschütten, in der Zucchini-Pfanne schwenken und mit aufgeschäumter Zitronen-Butter-Sauce anrichten. Die Anchovis obendrauf platzieren und sofort servieren.