Carpaccio von Sauermilchkäse

Käse in dünne Scheiben aufschneiden, auf flachem Teller außen übereinander auflegen. Feldsalat mehrmals kalt abbrausen, gut abtropfen lassen, mit Streifen von Rettich und Radieschen, Röllchen von Frühlingszwiebeln gut vermengen, mittig auf vorbereiteten Käseteller anhäufen.



Feine Schalottenwürfel mit Olivenöl, gehackter Petersilie, Schnittlauchröllchen, Apfelsaft und Obstessig gut verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen, über den Käse und den Salat verteilen.



Baguette längs halbieren, mit Schnittlauchbutter bestreichen, dünne Speckscheiben auflegen, Brot darauf geben, einrollen, mit der Naht in eine Pfanne legen, im vorgeheizten Backofen bei 120 Grad Celsius etwas kross angehen lassen, in Scheiben schneiden und mit anlegen.