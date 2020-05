Asado vom Lammrücken mit Kürbis

Für die Zubereitung des Butternut-Kürbis den Kürbis längs halbieren und mit einem Löffel die Kerne aushöhlen. Mit einem Messer ein circa ein Zentimeter großes Quadrat in das Fruchtfleisch schneiden. Hierbei jedoch darauf achten, dass die Schale nicht zu verletzt wird.

Das Fruchtfleisch mit etwas Kürbiskernöl und etwas Fleur de Sel beträufeln. Danach die Pilze putzen und gegebenenfalls klein schneiden. Die Schalotten schälen und in feine Würfel schneiden. Ebenso den Liebstöckel mit Stängel klein schneiden.

Als Nächstes die Pilze, die Schalotte, den Liebstöckel und die Pinienkerne miteinander vermengen und in den ausgehöhlten Kürbis füllen. Danach den Grand Padano raspeln und über die Füllung geben. Den Kürbis auf den vorgeheizten Grill legen und in dem Bereich der indirekten Hitze, für 30 bis 40 Minuten legen. Dann einen zweiten Anzündkamin mit Grillkohle vorbereiten und anheizen.