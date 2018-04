Lachs vom Grill und Algensalat mit Sesam

Zubereitung

Den Grill auf 350 Grad vorheizen. Lachs von der Haut und den Mittelgräten entfernen, in gleich große Stücke portionieren und mit der tranigen Seite nach unten auf das Brett legen. Hierbei ist zu beachten, dass zwischen den Stücken etwas Platz bleibt und er nicht an den Seiten herausragt. Der Rauch und die Temperatur müssen auch zwischen den Stücken zirkulieren.



Die Zitrone vierteln und den Saft über den Lachs träufeln. Die Espressobohnen in einem Mörser auf eine feine Körnung zerstoßen. Den Kaffee und etwas Fleur de Sel über den Lachs streuen. Die Minze ohne den Stiel feinhacken (wird nach dem Garen benötigt).



Das Eichenbrett mit dem Lachs auf den Grill stellen und den Deckel schließen. Es sollte nun zu rauchen anfangen. Tipp: Ab und zu hineinschauen. Sollte nämlich das Brett durch das Fett vom Fisch Feuer fangen, muss es ausgepustet werden. Die Temperatur regulieren, wenn der Rauch sehr stark ist.



Im Heißrauch kann der Lachs gegart werden. Sollte der Fisch eine besondere Frische aufweisen, so kann er im Kern glasig serviert werden. Der Garpunkt lässt sich ganz einfach feststellen: Der Grätenfisch weist einzelne Lamellen auf. Wenn diese sich mit den Finger durch leichten Druck herunter lösen lassen, dann ist der Lachs perfekt gegart. Es kann bis zu zehn Minuten dauern und hängt von der Größe der jeweiligen Stücke ab.



Den Lachs aus dem Grill nehmen. Im Anschluss die gehackte Minze darüberstreuen.