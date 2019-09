Schweinebauch und Halloumi vom Grill

Die Schwarte des Schweinebauchs mit kleinen Quadraten einschneiden. Das Fleisch darf auch leicht unter der Schwarte eingeschnitten werden, so nimmt es die Kräuteraromen besser auf. Der Halloumi bedarf keiner Vorbereitung – er kann im Ganzen gegrillt werden. Die Kräuterblätter nun vom Stiel entfernen und sehr fein schneiden oder hacken. Mit den gehackten Kräutern, Rapsöl und Fleur de Sel eine cremige Marinade herstellen und das Fleisch damit einreiben. Der fermentierte Pfeffer wird erst im Nachgang darüber gestreut.



Den Grill auf eine indirekte Temperatur von 140 Grad einstellen. Den Bauch nun in einen hitzebeständigen Behälter legen und für circa 60 Minuten im indirekten Bereich backen, bzw. bis eine Kerntemperatur von circa 70 Grad erreicht ist. Den Schweinebauch immer mal wieder mit der herausgelaufenen Flüssigkeit in der Schale bepinseln. So wird er würziger und die Schwarte am Ende krosser.



Für den Salat den Eisberg- bzw. Romanasalat halbieren. Im direkten Grill-Bereich die flachen Seiten der halbierten Salatköpfe scharf angrillen, bis Röstaromen entstehen. Die rote und gelbe Paprika vom Kerngehäuse befreien und in feine Streifen schneiden.



Für die Vinaigrette alle Zutaten bis auf die Himbeeren zu einer homogenen Flüssigkeit miteinander verrühren. Die Himbeeren anschließend dazugeben und mit verrühren. Die Größe der Fruchtstücke in der Vinaigrette kann je nach Geschmack variiert werden. Über den Salat geben und vermengen.



Zum Schluss den Bauch in circa vier Zentimeter grobe Würfel schneiden und über den Salat verteilen, bzw. den gegrillten Halloumi in Würfel schneiden und über den Salat geben.