Zunächst den Teig für die Lepinje vorbereiten: Milch leicht erwärmen und die Hefe darin auflösen. Milch, Wasser, Joghurt, Salz und Mehl zu einem zunächst noch recht flüssigen Teig verrühren und abgedeckt gehen lassen.



In dieser Zeit die Cevapcici herstellen: Paprika entkernen, grob schneiden und zusammen mit Knoblauch und wenig Olivenöl in der Küchenmaschine mixen. Es soll dabei keine glatte Masse entstehen, sie darf gerne etwas stückig bleiben. Diese Masse nun zum Hackfleisch geben sowie Salz, Paprikapulver und Kreuzkümmel. Vermischen und gut durchkneten. Dadurch entsteht erst die Bindung. Diese Masse vorerst kaltstellen, dann lässt sie sich besser weiterverarbeiten.



In der Zwischenzeit dem Teig so viel Mehl zugeben, dass er sich gut kneten lässt. Daraus kleine runde Fladen formen und diese mit den Fingern auseinanderdrücken. Mit einer Teigkarte ein Karo-Muster eindrücken und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Gitter geben. Mit Wasser besprenkeln und mit Schwarzkümmel sowie Sesam bestreuen. In den auf höchste Temperatur (je nach Backofen) vorgeheizten Backofen geben und zehn bis 15 Minuten backen, bis sie leicht goldbraun geworden sind. Aus dem Backofen nehmen und in ein sauberes Küchentuch einschlagen.



Nun aus der Hackmasse Cevapcici formen. Diese kann man einfach mit den Händen formen, mit einem Spritzbeutel und größer Tülle geht es auch. Wer eine Wurstpresse hat, kann auch diese einsetzen. Etwa 15 Zentimeter lange und etwas mehr als fingerdicke Würste formen. Die Cevapcici in einer Pfanne oder auf dem Grill sehr heiß und sehr schnell braten beziehungsweise grillen. Sie dürfen innen auch noch leicht rosa bleiben, wenn man das mag.



Lepinje mit einem scharfen Brotmesser als Tasche aufschneiden und einige Cevapcici einlegen, reichlich Ajvar dazugeben sowie reichlich dünn geschnittene, rohe Zwiebelringe. Cevapcici Lepinja isst man traditionell mit der Hand.