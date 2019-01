Cevapcici mit Schopska Salat

Danach mit Maismehl mehlieren, durch das aufgeschlagene Ei ziehen und in Gemisch von gemahlenen Mandeln und Sesam wenden. In heißem Öl rundum anbraten, von der großen Hitze zur Seite stellen und durchziehen lassen. Von den Strauchtomaten Kernhaus ausschneiden und Tomaten in Spalten schneiden.



Gurke säubern und in Scheiben schneiden, Paprika entkernen und in Streifen schneiden. Blattpetersilie abzupfen, Rucola säubern und alles gut vermengen. Zitronensaft mit Olivenöl gut verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit dem Salat gut vermengen und in tiefen Tellern anrichten. Mit Ringen von roter Zwiebel garnieren. Cevapcici auf flachen Tellern anrichten, mit Aiwar überziehen und mit Blattpetersilie garnieren.