Champignoncrossis auf buntem Blattsalat

Chicoréeschiffchen aufblättern, Feldsalat mehrmals gut kalt waschen, abtropfen lassen, Radicchio, Eichblattsalat und Lollo rosso zerpflücken, waschen, gut abtropfen lassen, mit Feldsalat vermengen, in tiefem Teller als schönes Bukett anrichten. Chicoréeschiffchen rundum mit einstecken. Für die Marinade Zwiebeln mit Obstessig, Ahornsirup, Traubensaft, Walnussöl gut verrühren, mit Chiliflocken, Salz und Pfeffer würzen.



Champignons und Egerlinge mit Küchenkrepp gut abreiben, halbieren, mit Zahnstocher gut anstecken, mit Trüffelöl vermengen, gut aromatisieren lassen. Danach mehlieren, durch das verquirlte Ei ziehen, in vermengten Parmesan-Cornflakesbrösel wenden, in heißem Olivenöl goldgelb ausbacken, auf Küchenkrepp abtupfen, mit Salz und Pfeffer würzen, nochmals halbieren. Marinade über den vorbereiteten Salat verteilen, gehackte Walnüsse über den Salat streuen, Champignons und Egerlinge darauf verteilen.