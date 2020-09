Gefüllte Champignonköpfe

Verbraucher | Volle Kanne - Rezept: Download

Champignons mit einem kleinen Messer aushöhlen, das Ausgehöhlte klein schneiden, in wenig Olivenöl kurz andünsten. Paprikaschoten, Frühlingszwiebeln klein würfeln, kurz ansautieren, alles vermengen. Camembert würfeln, angeschwitzte Zwiebeln, Schnittlauchröllchen, gehackte Petersilie, Quark oder Sauerrahm zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen, gut vermengen.



Champignonköpfe kurz vorblanchieren, aufreihen, mit vorbereiteter Masse gut füllen, in ein Pfännchen setzen, im vorgeheizten Backofen bei circa 140 Grad gut ankrusten.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, mit Maismehl bestäuben, einrühren, mit kalter Milch angießen, glattrühren, mit Gemüsebrühe auffüllen, aufkochen lassen, etwas Schnittlauchröllchen, gehackte Petersilie, gehackte Walnüsse mit unterziehen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Süßkartoffeln schälen, klein schneiden, in Gemüsebrühe weich dünsten, mit dem Mixstab fein pürieren, würzen, etwas Sauerrahm mit unterziehen, als Bett auf flachem Teller anrichten, Champignonköpfe daraufsetzen, Sauce rundum angießen, mit Thymian garnieren.