Champignons im Parmesanmantel

Champignons halbieren, mit Salz und Pfeffer würzen, in Mehl wenden, durch die verquirlten Eier ziehen und in der Mischung aus Parmesan, Semmelbröseln und Mandeln panieren. Die Blätter des Radicchio vom Strunk lösen, waschen, in Streifen schneiden (wie Endiviensalat) und mit dem gewaschenen Rucola vermengen.