Champignons im Parmesan-Cornflakesmantel

Die gut geputzten Champignons halbieren und mehrmals mit dem Zahnstocher einstechen. In eine Schüssel geben, salzen, pfeffern und mit Zitronensaft und Trüffelöl beträufeln. Gut mischen und etwa zehn Minuten zugedeckt marinieren. Danach in Mehl wenden, durch das verquirlte Ei ziehen und in der Mischung aus Cornflakes, Mandeln und Parmesan panieren. In heißem Öl in der Pfanne ausbraten und im vorgeheizten Backofen gut zehn Minuten bei 140 Grad durchziehen lassen.



Alle Zutaten der Sauce Remoulade gut verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und dazu reichen.