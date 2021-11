Chefsalat mit Maisplätzchen

Für die Maisplätzchen den Mais abgießen und gut abtropfen lassen. Die Hälfte des Maises zusammen mit den Eiern, Salz, Pfeffer und Muskatnuss pürieren. Mehl und Backpulver dazugeben – hierbei nur so viel Mehl verwenden, dass eine leicht zähe Masse entsteht. Die Zwiebel fein würfeln und zusammen mit dem übrigen Mais unter die Masse heben. Die Knoblauchzehen andrücken und in eine Pfanne mit Butterschmalz geben. Darin die Maisplätzchen goldbraun backen.



Die Salate mundgerecht zerkleinern, den Lauch in dünne Ringe schneiden. Zusammen in eine Schüssel geben und schon mit dem Dressing marinieren. Die Gurke und Champignons in dünne Scheiben schneiden oder hobeln, ebenso die Karotte, hierbei kann man einen Sparschäler zur Hilfe nehmen. Die Tomaten in Spalten schneiden und die Eier halbieren.