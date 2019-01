Schweinemedaillons im Chia-Parmesan-Mandelkleid

Schweinemedaillons leicht plattieren oder mit dem Handballen andrücken, mit Salz und Pfeffer würzen. Alle Zutaten der Panademischung miteinander vermengen, Eier verquirlen.



Die Medaillons in Mehl wenden, durch das verquirlte Ei ziehen, in der Panademischung beidseitig wenden. Gemüsemischung in heißem Öl gut angehen lassen, fast auskühlen lassen und zusammen mit der Petersilie unter die Kartoffelmasse mengen, mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken und daraus Pflanzerl formen.