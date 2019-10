Glasierte Chicken Wings

Hühnerflügel mit Salz und Pfeffer würzen, in heißem Olivenöl kurz rundum anbraten, zur Seite ziehen. Fein gewürfelten Ingwer mit Barbecuesauce, Honig und geröstetem Sesam gut verrühren, Zitronensaft einrühren. Glasur über die angebratenen Hühnerflügel verteilen, Zitronen- oder Lorbeerblätter darüber geben.



Frische Feigen in Spalten schneiden, dazwischen setzen und im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Oberhitze rund 15 Minuten garen.



Couscous in heißem Wasser oder Gemüsebrühe kurz ziehen lassen und abschütten. Kleine Würfel von gekochter, geschälter Süßkartoffel, bunte Paprikawürfel, Röllchen von Frühlingszwiebel, gebratene Fenchelwürfel, gehackte Petersilie, kalt gepresstes Olivenöl und Zitronensaft zufügen und mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen. Rund eine halbe Stunde durchziehen lassen, danach als Bett in tiefem Teller anrichten. Glasierte Hühnerflügel mit den Feigen darauf anrichten, mit Lorbeerblättern garnieren und mit gerebeltem Thymian bestreuen.