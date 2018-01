Chicoréeblätter in Mandelpanade

Chicoréeblätter auflegen, mit etwas Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen, mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei ziehen, in gemahlenen Mandeln wenden, in heißem Olivenöl beidseitig goldgelb ausbacken, zum Aromatisieren zwei Rosmarinzweige zufügen. Streifen von grünem Papirka, Manchego-Käse, Chorizo gut vermengen, etwas Olivenöl zugeben, als Bett in tiefem Teller anrichten, Chicoréeblätter längs halbieren, rundum mit anlegen, mit Minzekrönchen garnieren.