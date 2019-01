Chili-Ingwergarnelen auf Chicorée

Chicorée längs halbieren, Strunk ausschneiden, längs in Streifen schneiden und mit Rucola in einer Schüssel gut vermengen. Orangensaft, Zitronensaft und Olivenöl gut verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Marinade über den Salat geben und gut vermengen. In tiefen Tellern ein Bukett anrichten und Orangenfilets rundum mit anlegen. Gehackten Ingwer in heißem Olivenöl kurz angehen lassen, Garnelen zugeben und sanft garen. Mit Chiliflocken, Salz und Pfeffer würzen und auf dem Salat verteilen.