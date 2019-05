Chinakohlröllchen mit Rinderhackfüllung

Rinderhack mit Eiern, Zwiebel-, Fenchel- und Paprikawürfeln, geröstetem Sesam, gehackter Petersilie, Schnittlauchröllchen, gehacktem Ingwer und fein gewürfeltem Knoblauch gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen.

Blanchierte Kohlblätter auf Küchenkrepp gut abtupfen, Strunk etwas einschneiden, Hackmasse am unteren Ende anhäufen, straff einrollen.

Röllchen mit dem Schließende in eine heiße Pfanne setzen, mit Kalbsfond angießen, Rosmarinzweige zugeben und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad gut 20 Minuten schmoren lassen.

Pastinaken und Süßkartoffeln schälen, in Stücke schneiden und in Milch weichkochen. Mit dem Mixstab fein pürieren, Sauerrahm unterheben, mit (Vanille-)Salz und Pfeffer würzen.

Kirschtomaten in heißem Olivenöl kurz anbraten, dann würzen. Das Püree auf flachem Teller anhäufen, Kohlröllchen mit anrichten, alles mit Sauce überziehen, Tomaten mit ansetzen und mit Rosmarin garnieren. Den Salat extra dazu servieren.