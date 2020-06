Cholesterin im Griff

Damit das Cholesterin von der Leber an die Zellen kommt, braucht es Transporthilfen. Diese bestehen aus Eiweiß und Fett. Die sogenannten LDL Transporter bringen das Cholesterin dorthin, wo es benötigt wird. HDL Transporter holen das überschüssige Cholesterin wieder ab, bringen es zur Leber zurück. Dort wird es dann abgebaut. Damit sich überschüssiges Cholesterin nicht in den Gefäßwänden absetzen kann, ist es also wichtig, dass genügend HDL Transporter in der Blutbahn unterwegs sind. Viele bezeichnen daher HDL als das gute und LDL als das böse Cholesterin. LDL-Moleküle lagern sich, so die Theorie, auch an vorgeschädigten Gefäßwänden an und fördern dort Entzündungsreaktionen. Wenn es an den Gefäßwänden dann zu Ablagerungen wie den so genannten Plaques kommt, spricht man von Arteriosklerose (Arterienverkalkung). Dieser Prozess ist in Kombination mit den genannten vielen möglichen Ursachen oft begleitet von körperlichen Warnzeichen wie Kurzatmigkeit, Luftnot, Schlafstörungen, Übergewicht oder innerer Unruhe. Die Bewertung der Obergrenzen für LDL-Cholesterin ist abhängig von den individuellen kardiovaskulären Risikofaktoren. Die Bewertung des HDL-Cholesterin-Werts erfolgt immer in Abhängigkeit vom LDL-Wert.