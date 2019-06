Chorizo Tortilla

Kartoffeln schälen, halbieren, in dünne Scheiben zerteilen, in einer Pfanne mit Olivenöl zusammen mit den Zwiebeln und Knoblauch gut angehen lassen, mit wenig Farbe, nun in eine große Schüssel geben, in Streifen geschnittene Chorizo und grob zerkleinerte Garnelen und Petersilie zugeben, gut vermengen. Eier gut verschlagen, mit Salz und wenig Pfeffer würzen und über die Kartoffelmischung geben, alles durchmischen und in eine große runde, ausgefettete Auflaufform füllen.