Chronische Schmerzen therapieren

Betroffene geraten schnell in einen Teufelskreis: So entstehen beispielsweise bei einem Bandscheibenvorfall akute Schmerzen. Der Patient nimmt automatisch eine Schonhaltung ein, die allerdings nicht ohne Folgen bleibt: Bänder und Muskeln verkürzen sich, während andere gedehnt werden. „Durch die Schonung nimmt insgesamt die muskuläre Stabilität der Wirbelsäule ab“, erklärt Christoph Specht. Wenn dann der ursprüngliche Bandscheibenvorfall längst ausgestanden ist und nichts mehr auf die Nerven drückt, bleibt der Schmerz oft erhalten. Dadurch verharrt der Patient weiter in einer Schonhaltung, die die Situation weiter verschlimmert und zementiert.