Chronisch erschöpft: ME/CFS

„Die Erkrankung hat keinen guten Untersuchungsbefund, dass man jetzt den Blutdruck messen kann oder einen veränderten Laborwert. Deshalb ist ME/CFS lange falsch eingeordnet worden, als psychische Erkrankung. Der Name 'chronisches Erschöpfungssyndrom' hat leider auch dazu geführt, dass sie in ihrer Schwere oft verkannt worden ist", erläutert Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen, die an der Charité seit zehn Jahren an ME/CFS forscht.