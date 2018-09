Farbenpracht mit Chrysanthemen und Astern

Chrysanthemen müssen regelmäßig gegossen werden – auch bei Regen! Denn die Büsche sind so dicht, dass selbst bei intensiven Regengüssen nicht ausreichend Wasser an die Wurzelballen gelangt. Wenn man in Intervallen gießt, kann man sicher sein, dass das Wasser nicht einfach nur durch den Topf durchfließt, sondern auch ausreichend aufgenommen wird.