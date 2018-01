Ofen auf 180 Grad vorheizen. Sirup und Butter zusammen aufschlagen. In einer separaten Schüssel, Zimt und Zucker vermengen. Boden und Seiten einer Backform leicht einbuttern. Wenn der Teig rund eine Stunde gegangen ist, niederboxen, aus der Schüssel nehmen und auf die bemehlte Arbeitsfläche legen. Wenn er über Nacht im Kühlschrank war, lassen Sie ihn 30 Minuten erst bei Zimmertemperatur warm werden bevor Sie weitermachen.



Den Teig zwei Zentimeter dick ausrollen, so dass ein Rechteck von circa 35 Zentimeter Länge und 30 Zentimeter Breite entsteht. Mit dem Buttersirup einpinseln, am Rand jeweils einen Zentimeter frei lassen. Zimtzucker gleichmäßig über dem Sirup verteilen. Den Teig gleichmäßig und fest aufrollen, wie einen Teppich. Mit einem scharfen Messer drei bis vier Zentimeter dicke Scheiben abschneiden und nebeneinander in die Backform legen. Die Cinnamon Rolls noch mal 30 Minuten gehen lassen und dann etwa 30 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Zehn Minuten Ruhe gönnen, bevor Sie sie aus der Backform nehmen.