Cipollata toscana

Die Zwiebeln in grobe Ringe schneiden und in Olivenöl bräunen, dabei salzen und pfeffern. Die Tomaten kreuzweise einschneiden, kurz in heißes Wasser geben. Dann in kaltem Wasser abschrecken und häuten. Den Knoblauch schneiden und zu den Zwiebeln geben. Die Tomaten halbieren und den Strunk keilförmig herausschneiden. Dann grob zerteilen und mit in den Topf geben. Erneut salzen und pfeffern, bevor mit Rotweinessig abgelöscht und mit Gemüsebrühe aufgefüllt wird. Etwa eine halbe Stunde köcheln lassen.



Um die Suppe zusätzlich zu binden, diese von der heißen Platte nehmen, die Eier mit dem Parmesan verquirlen und unter Rühren in die Suppe geben.



Zwischenzeitlich das Ciabatta in dicke Scheiben schneiden und auf einem ausgelegten Backblech verteilen. Basilikum mit Salz, Pfeffer und Olivenöl in einen Mixbecher geben und zu einer geschmeidigen Masse pürieren. Auf den Brotscheiben verteilen und zusätzlich mit Parmesan bestreuen. Im Backofen bei 180 Grad Celsius einige Minuten backen, bis sie braun und knusprig ist. Zusammen mit der Suppe servieren.