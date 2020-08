Climate Anxiety

Zwei Drittel der 14- bis 24-Jährigen in Deutschland gaben in einer Umfrage des Sinus-Instituts an, Angst vor dem Klimawandel zu haben. Diese Angst sehen Experten zunächst als sehr positiv an, da sie ein sehr menschliches Gefühl ist und angesichts eines so großen Problems wie dem Klimawandel auch angemessen erscheint.