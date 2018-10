Mit CO2-Ausgleich den ökologischen Fußabdruck verringern

„Am besten ist es, das CO2 erst gar nicht zu verbrauchen, also zum Beispiel nicht zu fliegen oder nicht so stark zu heizen. Denn auch eine Kompensation kann den CO2-Ausstoß, der dadurch entsteht, nicht ungeschehen machen“, sagt Karin Baur von Stiftung Warentest. Allerdings lohne es sich natürlich, ein Klimaschutzprojekt zu unterstützen, das dabei hilft, an anderer Stelle CO2 einzusparen. „Da sich die Projekte in der Regel in Entwicklungsländern befinden, unterstützt man mit seinem Beitrag auch die Menschen vor Ort“, erklärt sie weiter.