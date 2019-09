Süchtig nach Computerspielen

Lange hat man gebraucht, um die Gefahren des Spielens am Computer zu erforschen. Heute weiß man, dass zu viel oder zu langes Computerspielen krank machen kann – und dass das Risiko, eine Computerspielsucht zu entwickeln, steigt, je früher man mit den Spielen in Kontakt kommt. Im Jahr 2018 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Computerspielabhängigkeit offiziell als Erkrankung anerkannt, das Krankheitsbild lautet „Internet Gaming Disorder“.